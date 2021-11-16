Светлана Тарабарова показала себя 16-летней и с белыми волосами

Артистка поделилась архивными снимками.

Украинская певица Светлана Тарабарова поделилась довольно редкими фотографиями.

Звезда решила показать, как она выглядела раньше. В своем Instagram Тарабарова опубликовала фото, на которых изображена 16-летней. К слову, в знаменитости тогда был выпускной из школы. Она позировала перед камерой в розовом платье. Интересно, что Светлана, которую все привыкли видеть с рыжим цветом волос, была в 16 лет блондинкой.

Светлана Тарабарова / instagram.com/tarabarova

"Кстати, на фото мой выпускной и мои подруги детства, с которыми нам есть что вспомнить, а вот детям рассказать мало что можем. Ну и мой класс! Я как всегда с микрофоном в руках. Это единственное, что не изменилось", — поделилась исполнительница.

Светлана Тарабарова / instagram.com/tarabarova

Кстати, Светлана также опубликовала и новые фотографии. Таким образом, она показала, насколько изменилась за это время. К слову, знаменитость запустила челлендж #Сладкие16.

Светлана Тарабарова / instagram.com/tarabarova

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку