Светлана Тарабарова показала свою младшую дочь и нежно поздравила ее в первый день рождения

Украинская певица Светлана Тарабарова рассказала о празднике семьи.

Сегодня, 19 апреля, ее младшей дочери Полине исполнился один год. По случаю важной даты звездная мама посвятила ей пост в фотоблоге. В частности, Светлана показала, как быстро подросла Полинка и восхитила кадрами от первых мгновений жизни до первых важнейших достижений крохи. Так, на изображениях девочка в окружении любви родителей, брата и сестры росла, игралась и делала первые шаги.

Муж Светланы Тарабаровой / Фото: instagram.com/tarabarova

Светлана Тарабарова с семьей / Фото: instagram.com/tarabarova

Светлана Тарабарова с семьей / Фото: instagram.com/tarabarova

Светлана Тарабарова с семьей / Фото: instagram.com/tarabarova

Светлана Тарабарова с семьей / Фото: instagram.com/tarabarova

Светлана Тарабарова с семьей / Фото: instagram.com/tarabarova

"С первым днем рождения, крошка Полина. Твоя улыбка делает нас счастливыми. Чувствуй нашу любовь – она в каждом мгновении. Друзья, спасибо за поздравление", – восхитила Светлана.

Светлана Тарабарова с семьей / Фото: instagram.com/tarabarova

В комментариях под трогательными кадрами звездные коллеги и поклонники певицы поздравили семью с таким особым праздником:

"Поздравляем! Полиночку, Марию и Ивана целуйте и обнимайте и от нас! Суперсемейство! Доченьке хорошей судьбы" – Наталка Карпа

"Поздравляю. Желаю счастливой судьбы" – Валентина Хамайко

Поздравляю маленькую звездочку. Пусть будет самой счастливой

Искренние поздравления, пусть дочь будет счастлива, здорова и живет под мирным небом

Напомним, недавно жена Александра Скичко, бизнесвумен Елизавета Юрушева поделилась редким фото со своей мамой и публично поздравила ее с днем рождения.

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