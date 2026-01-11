Светлана Тарабарова / © instagram.com/tarabarova

Украинская певица Светлана Тарабарова показала зимние развлечения сразу с тремя детьми в заснеженном дворе.

Киев изрядно заснежило. И пока держится мороз и снег не торопится таять, то артистка вместе с детьми ловит момент. Исполнительница с сыном и дочерьми вышла развлечься во дворе. Они катались на санках, играли со снегом и любовались просто невероятными пейзажами, сказочности которым придавали солнечные лучи.

Светлана Тарабарова с детьми / © instagram.com/tarabarova

После прогулки семейство сразу же отправилось в дом согреваться. Есть дома свет или нет - в доме Светланы Тарабаровой всегда тепло, поскольку есть камин, возле которого можно в уюте проводить время.

Дети Светланы Тарабаровой / © instagram.com/tarabarova

Кстати, дочери также помогали маме с готовкой. Похоже, что девочки собирались печь пирог.

Дочери Светланы Тарабаровой / © instagram.com/tarabarova

А тем временем подписчики Светланы Тарабаровой просто засыпали ее комплиментами. Они отметили, что у исполнительницы просто невероятная семья: "Какие красивые", "замечательные фото", "вы такие классные".

Напомним, недавно певица Ирина Федишин показывала свой отдых дома. Исполнительница просто очаровала зимней сказкой.