Светлана Тарабарова покинула дом после обстрела: дочь артистки пошла в 1-й класс в новом городе

Светлана Тарабарова / © instagram.com/tarabarova

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Украинская певица Светлана Тарабарова переехала в новый город после прилета и отвезла дочь Полину в первый класс — певица запечатлела этот важный момент.

Для семьи Светланы Тарабаровой этот учебный год начался совсем не так, как она планировала. Накануне первого сентября артистка решилась на серьезные перемены. Ей пришлось покинуть свой дом под Киевом. Причиной стали последствия мощной атаки. Теперь певица вместе с детьми обустраивается в другом городе. И именно там её дочь Полина сделала первый шаг в школьную жизнь.

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«Мы низко кланяемся перед педагогами, которые в таких условиях продолжают обучать наших детей, поддерживать их и дарить им знания и заботу», — написала певица под фотографией дочери.

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Дочь Светланы Тарабаровой / © instagram.com/tarabarova

Тарабарова ранее откровенно рассказывала о ночи, которая стала для неё переломной. Её дом оказался недалеко от места взрывов, а после прилёта ситуация оставалась опасной ещё долгое время. Певица призналась, что больше не могла оставаться там и на следующий день приняла решение уехать.

Дочь Светланы Тарабаровой / © instagram.com/tarabarova

Куда именно переехала артистка, она пока не разглашает. В то же время Светлана дала понять, что сейчас семья находится в гораздо более спокойных условиях. Пока она занимается бытом и обустройством нового жилья, дети постепенно привыкают к переменам.

Дети Светланы Тарабаровой / © instagram.com/tarabarova

Но долго откладывать важные дела не пришлось. Почти сразу после переезда средняя дочь Тарабаровой, Полина, отправилась в школу. Для девочки это особенный день — она впервые села за парту и начала учебу в первом классе уже в новом городе.

Напомним, недавно Соломия Витвицкая устроила праздник в честь будущего сына. Светлана Тарабарова подготовила сюрприз для подруги.

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