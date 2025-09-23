Светлана Тарабарова поздравила дочку-красавицу с 5-летием и восхитила сюрпризом для нее

Светлана Тарабарова / © instagram.com/tarabarova

Украинская певица Светлана Тарабарова поздравила дочь Марию с особым праздником. Девочке исполнилось пять лет.

И в этот день, 23 сентября, исполнительница порадовала поклонников милым контентом с именинницей В частности, показала детское фото Марии и как она выглядит сейчас. В то же время Светлана поделилась первыми эмоциями девочки от праздничных декораций дома, а также подарков. Так, певица с мужем осчастливили именинницу не только шариками, но и новыми наушниками, которые она сразу проверила на себе.

Звездная мама призналась, что в свое время Мария стала ее вдохновением. И во время беременности она как раз написала одну из своих песен, которая стала хитом. Поэтому сейчас очень благодарна девочке за появление в семье.

"С Днем рождения, наша мечта — Мария. Слезы на глазах, тебе уже пять лет. Ты изменила нашу жизнь, добавила громкости и мотивации быть счастливыми! Ты мое чудо. Будь счастливой и спасибо, что благодаря тебе родилась песня "Сонечко", —растрогала артистка.

