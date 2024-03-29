Светлана Тарабарова поздравила родителей с 49-летием бракосочетания и показала архивные кадры с их свадьбы

Украинская певица Светлана Тарабарова рассказала о празднике в семьи.

Сегодня, 29 марта, родители звезды празднуют 49-ю годовщину свадьбы. По этому случаю певица в своем фотоблоге поделилась архивными фото со дня их официального заключения брака и залюбовала теплыми приветственными словами и поблагодарила за жизнь.

"Сегодня у моих родителей прошло 49 лет со дня свадьбы. Только вслушайтесь! Они вместе и они есть. Я, например, маму и папу такими не помню, потому что я родилась, когда маме было, кажется, 34 года. Маме на фото 19 лет и папе. С семи лет сидели за одной партой. Преодолели и преодолевают все препятствия вместе. Вырастили трех дочерей. Мы любим вас и каждый день благодарим за жизнь", - растрогала знаменитость.

Светлана Тарабарова поздравила родителей с 49-летием брака / Фото: instagram.com/tarabarova

Светлана Тарабарова поздравила родителей с 49-летием брака / Фото: instagram.com/tarabarova

Светлана Тарабарова поздравила родителей с 49-летием брака / Фото: instagram.com/tarabarova

К слову, Тарабарова отметила, что уже направляется к родителям поздравить их. Тем временем артистка объяснила, почему ее мама и папа кажутся грустными на фото. Так, на этот вопрос Светланы они признались, что тогда было непопулярно выражать свои настоящие искренние эмоции.

Светлана Тарабарова поздравила родителей с 49-летием брака / Фото: instagram.com/tarabarova

"Заметили, что они очень грустные на фото? Потому что тогда не принято было показывать свои эмоции на людях. Хорошо, что сейчас мы чувствуем себя свободными, можем быть собой. Сейчас куплю цветы, что-нибудь вкусненькое и пойду обнимать их", - добавила Светлана.

Напомним, недавно Светлана Тарабарова делилась нежными фото с тремя подросшими детьми.

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