Светлана Тарабарова пожаловалась на лишний вес: как сейчас выглядит фигура 36-летней певицы

Светлана Тарабарова / © instagram.com/tarabarova

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Украинская певица Светлана Тарабарова сделала откровенное признание о лишнем весе.

Исполнительница поделилась, что поправилась. Певица на проекте «Тур зірками» говорит, что недосып и стресс сказываются на ее фигуре. Кроме того, артистка из тех, кто любит поесть. Светлана Тарабарова может и ночью проснуться, чтобы перекусить чем-то вкусненьким. Наконец, на фоне этого певица набрала лишние килограммы.

«Я поправилась! Как любая красивая девушка ищу в себе какие-то недостатки. Мы мало спим, мы эмоционально едим, особенно я! Я тот человек, который в два ночи просыпается, не может заснуть, тихонько идет к холодильнику, открывает, берет хумус, криспы и начинает точить», — говорит артистка.

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Светлана Тарабарова / © instagram.com/tarabarova

Худеть 36-летней Светлане Тарабаровой помогает работа. У певицы есть танцевальные постановки, соответственно и физическая нагрузка. Кроме того, артистка хочет наладить сон и улучшить нервную систему.

«Слава Богу, у меня есть танцевальные постановки, и я скидываю на работе. Но это тяжело. Сон! Надо сон и, вероятно, я готова попить магний», — делится артистка.

Напомним, недавно Светлана Тарабарова восхитила фото с сразу тремя подросшими детьми. Певица показала, как они наслаждались отдыхом за границей.

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