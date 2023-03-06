Светлана Тарабарова пожаловалась на тяжелую беременность: "Последние несколько ночей вообще не сплю"

Украинская певица Светлана Тарабарова рассказала, как протекает ее третья беременность.

В Instagram-stories знаменитость поделилась, что выносить ребенка ей дается нелегко. В частности, артистка призналась, что последнее время вообще не может спать ночью.

"Не скажу, что во время войны ходить в положении легко. Нет! Все равно ты волнуешься, все равно физически сложно. Вот, например, последние несколько ночей я вообще не сплю. Не знаю, почему", — рассказала исполнительница.

Светлана Тарабарова / Фото: instagram.com/tarabarova

Тарабарова обратилась за помощью к врачам, чтобы узнать, что с ней происходит, что она ночью не может спать.

"А теперь в клинике выяснили, почему я спать не могу и звоню им каждую ночь с вопросами, что со мной", — поделилась артистка.

Светлана Тарабарова / Фото: instagram.com/tarabarova

Врачи провели осмотр и выяснили причину. Оказывается, будущий ребенок артистки активен именно ночью, а вот днем отдыхает.

"Ситуация такая – ночью движ, спать невозможно. А вот днем дочь решила спать", — рассказала артистка.

Светлана Тарабарова / Фото: instagram.com/tarabarova

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