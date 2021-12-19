Светлана Тарабарова призналась, почему ей пришлось обращаться к психологу

Причина тому – дети.

Украинская певица Светлана Тарабарова – мама двоих детей.

Артистка и ее муж, продюсер, продюсер Алексей Бондарь воспитывают старшего сына Ивана и младшую дочь Марию. В программе "Світське життя" звезда поделилась, что мальчик очень ревнует к сестренке. Поэтому родителям пришлось обращаться к психологу.

Светлана Тарабарова с детьми / instagram.com/tarabarova

"С самого начала рождения Марии он очень ревнует, прекратил контролировать свои движения, он хочет ее обнять и даже очень сильно сжимает. Я говорю: "Иван, легче, это же Маша". Он говорит: "Да-да-да, я с любовью". Есть такое, мы даже обратились к психологу, что делать, чтобы не наделать плохих дел для своих детей", – поделилась она.

Почему Светлана Тарабарова вынуждена была обратиться к детскому психологу

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