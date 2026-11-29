Светлана Тарабарова / © instagram.com/tarabarova

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Украинская певица Светлана Тарабарова призналась, где живет после выезда из Киева и вернется ли обратно в свой дом.

Артистка в конце августа приняла сложное решение. После детонации складов в селе Милая Киевской области знаменитость решила с семьей переехать в безопасное место. На проекте «Ближче до зірок» артистка призналась, что теперь с мужем и детьми живет в Ровно. Исполнительница говорит, что ей очень нравится этот город. Кроме того, они уже успели стать популярными. Светлана Тарабарова шутит, что за ней охотятся местные блогеры.

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Вместе с тем певица не скрывает, что переезд — это действительно сложно, как и обустройство на новом месте. Однако дети Светланы Тарабаровой в Ровно уже пошли в школу и садик. Сама артистка ездит в Киев, чтобы работать. Также певица надеется, что в столице станет спокойнее, и она с семьей наконец-то вернется в свой дом.

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Светлана Тарабарова с детьми / © instagram.com/tarabarova

«Дети ходят в школу, в садик. Мы пока работаем между двумя городами. Этот город Ровно — невероятный город, там уже все знают, что мы там живем, за нами охотятся местные тиктокеры. Я очень благодарна всем, кто помог нашей семье. Переезд — это тяжело, но я надеюсь, что скоро мы вернемся домой», — поделилась артистка.

Напомним, недавно Светлана Тарабарова растрогала особенным подарком от детей. Исполнительница говорит, что этот момент был одним из самых теплых в семье.

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