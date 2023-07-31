Светлана Тарабарова расплакалась после ракетного удара по Кривому Рогу: "Очень больно"

Исполнительница отреагировала на очередной террористический акт российских оккупантов.
Украинская певица Светлана Тарабарова расплакалась после новостей о ракетном ударе по Кривому Рогу, который осуществила страна-агрессор Россия утром 31 июля.
Артистка не смогла сдержать эмоций от осознания того, сколько горя и бед совершили российские оккупанты на украинских землях.
"Очень больно, каждый день. Кривой Рог… Мои соболезнования всем погибшим и пострадавшим…", — написала исполнительница.
Также Тарабаровой больно, что российские военные ежедневно обстреливают ее родной Херсон и забирают жизни невинных людей.
"О родном Херсоне вообще… Там каждый день ад", — прокомментировала Тарабарова.
Но, несмотря на это, певица призывает держаться и трансформировать свою ярость в победу.
"Как себя собрать? Спасает работа и ощущение, что ты нужен. Поэтому давайте люди, вперед", — подчеркнула артистка.
Напомним, утром 31 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Вражеский снаряд попал в жилое здание и учебное заведение. По состоянию на 12:40 известно о четырех погибших, среди которых один ребенок. Также пострадали более полусотни человек.
Читайте также:
- Оля Фреймут впервые с начала войны приехала в Киев и поделилась радостными эмоциями
- Жена Мирошниченко растрогала первым знакомством с приемным сыном: "Можно заплакать от счастья"
- Экс-мужа Шакиры Жерара Пике освистали на вечеринке в Мадриде и заставили слушать песню певицы