Светлана Тарабарова расплакалась после ракетного удара по Кривому Рогу: "Очень больно"

Украинская певица Светлана Тарабарова расплакалась после новостей о ракетном ударе по Кривому Рогу, который осуществила страна-агрессор Россия утром 31 июля.

Артистка не смогла сдержать эмоций от осознания того, сколько горя и бед совершили российские оккупанты на украинских землях.

"Очень больно, каждый день. Кривой Рог… Мои соболезнования всем погибшим и пострадавшим…", — написала исполнительница.

Реакция Светланы Тарабаровой на обстрел Кривого Рога / Фото: instagram.com/tarabarova

Также Тарабаровой больно, что российские военные ежедневно обстреливают ее родной Херсон и забирают жизни невинных людей.

"О родном Херсоне вообще… Там каждый день ад", — прокомментировала Тарабарова.

Реакция Светланы Тарабаровой на обстрел Херсона / Фото: instagram.com/tarabarova

Но, несмотря на это, певица призывает держаться и трансформировать свою ярость в победу.

"Как себя собрать? Спасает работа и ощущение, что ты нужен. Поэтому давайте люди, вперед", — подчеркнула артистка.

Светлана Тарабарова / Фото: instagram.com/tarabarova

Напомним, утром 31 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Вражеский снаряд попал в жилое здание и учебное заведение. По состоянию на 12:40 известно о четырех погибших, среди которых один ребенок. Также пострадали более полусотни человек.

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