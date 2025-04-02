Светлана Тарабарова рассекретила неожиданное хобби 4-летней дочери и похвасталась ее достижениями

Светлана Тарабарова / © instagram.com/tarabarova

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Украинская певица Светлана Тарабарова рассекретила новое хобби 4-летней дочери.

Маленькая Маша пошла на балет, чем в свое время занималась и ее звездная мама. Артистка говорит, что очень гордится дочерью и видит, как ей интересно этим заниматься. Певица признается, что когда подсматривала, как Маша танцует, то заметила, как та старается искусно выполнять все движения.

“Я стояла и плакала от счастья под окном, наблюдая, как моя Мария одевает балетки, старается, тянет ножку. Эти эмоции бесценны на всю жизнь, делюсь с вами. Мария — ты моя мечта, верю в тебя, всегда на твоей стороне”, — делится артистка.

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Правда, исполнительница призналась, что балет навеял ей грустные воспоминания. Дело в том, что в свое время Светлана Тарабарова тоже ходила в балетную школу, а на занятия ее водил отец, которого не стало год назад. Артистка признается, что ей больно дается эта потеря и она очень сильно скучает по отцу.

“Не могла смонтировать это видео несколько месяцев, каждый раз накрывало, потому что у меня воспоминания балетной школы — это воспоминания о папе, как он мне “пучок” заплетал, и я шла на занятия с натянутыми глазами… А его уже как год нет рядом… Это больно. Папа, скучаю”, — призналась певица.

Напомним, недавно Светлана Тарабарова делилась редким семейным контентом. Артистка впервые за долгое время показалась с мужем и сразу тремя детьми.