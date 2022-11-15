Светлана Тарабарова рассказала, как ее подруга оказалась недалеко от взрыва в Киеве

Певица в это время оказалась в пробке.

Украинская артистка Светлана Тарабарова рассказала, как ее подруга оказалась недалеко от взрыва, который российские кафиры нанесли сегодня по Киеву.

В сторис в Instagram исполнительница написала, что во время воздушной тревоги ей позвонила подруга и попросила пройти в укрытие, потому что видела пролет ракеты. Во время телефонного разговора и раздался взрыв.

"Звонок: "Прячься, я видела ракеты. Ого! Взрыв! Я видела огонь! Три минуты из нашей жизни. Привет, реальность", – написала Тарабарова.

Фото: instagram.com/tarabarova

Певица призналась, что не может свыкнуться с прилетами, но пытается сдерживать свое волнение, ведь находится в надежде.

"Каждый раз мозг не может понять, что это вообще происходит. Но я научилась не пугаться, потому что не имею права лишний раз переживать, ребенок все чувствует и потом еще хуже", — сказала Светлана.

Фото: instagram.com/tarabarova

Как поделилась исполнительница, сейчас она пытается сосредотачиваться на делах и творчестве, чтобы не нервничать.

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