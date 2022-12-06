Светлана Тарабарова рассказала, когда ее семья празднует день святого Николая: 6 или 19 декабря

Украинская артистка Светлана Тарабарова рассказала, когда ее семья отмечает день святого Николая.

В этом году многие украинские беспокоились, как праздновать долгожданный праздник, ведь по новому календарю он приходится на 6 декабря, а по старому — на 19. Своими мыслями по этому поводу поделилась и Тарабарова.

В сторис в Instagram исполнительница поделилась, что в этом году в ее семье решили встречать святого Николая именно 6 декабря, но из-за того, что она с мужем и детьми заболела, они об этом забыли.

"С этим физическим состоянием мы просто протыкали день святого Николая, который собирались впервые праздновать 6 декабря, но мы сегодня исправимся", — рассказала Светлана.

Светлана Тарабарова / Фото: instagram.com/tarabarova

Также певица объяснила свою позицию относительно того, когда все же нужно праздновать.

"Мы за 6 декабря. Я за любое отделение от террористов. К тому же многие европейские страны приветствуют детей именно 6 декабря. Новый календарь — это важно для нашего будущего. Да, именно мы переживаем все эти исторические события. Но это важно, поверьте", — сказала Светлана.

Светлана Тарабарова / Фото: instagram.com/tarabarova

Отметим, что в этом году в Украине возник вопрос о перенесении всех церковных праздников на другие даты по новому календарю. Однако, как сообщили в ПЦУ, пока окончательное решение принято не было, поэтому в 2022 году украинская церковь отметит день святого Николая именно 19 декабря.

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