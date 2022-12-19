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Светлана Тарабарова рассказала о трудностях во время беременности: "Гора эмоций, которых вы не видите"

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
511
Время на прочтение
1 мин
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Светлана Тарабарова рассказала о трудностях во время беременности: "Гора эмоций, которых вы не видите"

Светлана Тарабарова / Фото: instagram.com/tarabarova

Сейчас певица ждет третьего ребенка.

Певица Светлана Тарабарова рассказала об обратной стороне счастливых девяти месяцев беременности.

Исполнительница поделилась, что ожидание ребенка – это порой очень сложный процесс, требующий от будущей мамочки много сил и энергии.

"За каждой красивой фоткой есть целая гора эмоций, которых вы не видите. К сожалению, беременность – это не только "фотосессии, прогулки в цветах и круглосуточный шопинг в детских магазинах". Почти всегда за кадром остается героический труд мам, отражающихся от токсикоза и множества других "приятных" сюрпризов, сопровождающих этот период., – поделилась Светлана.

Также певица призналась, что третья беременность для нее оказалась самой тяжелой.

"Мне, на самом деле, третья беременность дается тяжелее предыдущих... Как только поборола токсикоз, как начались новые приключения... и не совсем положительные, если интересно — поделюсь", — рассказала Тарабарова.

Напомним, недавно Светлана Тарабарова показала обнаженный животик и рассказала, что для нее абсолютно счастье.

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Дата публикации
Просмотры
511
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