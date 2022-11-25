Светлана Тарабарова рассказала о жизни родителей в Херсоне: "В районе, где мой дом, много прилетов"

Украинская певица Светлана Тарабарова рассказала, как живут ее родители в деоккупированном Херсоне.

В сторис в Instagram артистка поделилась всеми подробностями жизни в освобожденном от российских кафиров городе. Как рассказывают родители Светланы, сейчас Херсон очень страдает от вражеских атак. Кроме того, как и по всей стране, есть проблемы с водой и светом.

"Обстрелы и прилеты. В районе, где мой дом, очень много прилетов. Света и воды пока нет. Мама за технической водой ходит на реку в 68 лет. Питьевой еще вроде бы есть запасы от моих друзей военных и волонтеров, но все равно стоит в очередях, потому что непонятно, как будет дальше", — поделилась Тарабарова.

Несмотря на все, по словам певицы, родители стараются не терять оптимизма и держатся. Единственное, что очень беспокоит исполнительницу, это то, что ее отец плохо себя чувствует.

Фото: instagram.com/tarabarova

Голос у мамы веселый. Они с отцом начали играть в карты, мама так развлекает его, потому что он в тяжелом состоянии физически. Говорит: "Так мы борем за жизнь", – рассказала Светлана.

Также сейчас в Херсоне развернули "Пункты несокрушимости", где люди могут получить помощь — согреться, помочь гаджетам, попить чаю и просто побыть в тепле. Тарабарова также поделилась историей шотландца, в центре освобожденного города начал готовить для местных жителей пиццу.

"Благодарю всех народов, которые поддерживают нас на всех этапах. Мама пиццу не пробовала, очень большая очередь. Но настроение единения — дороже, чем пицца", — написала Тарабарова.

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