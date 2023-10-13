Светлана Тарабарова рассказала, сколько сейчас зарабатывает и какую сумму тратит в месяц

Украинская певица Светлана Тарабарова откровенно рассказала, как изменился ее заработок с началом полномасштабной войны.

По словам исполнительницы, ее бизнес "умер" еще во время коронавируса в 2019 году и до сих пор не может выровняться. В то же время артистка отметила, что если бы не большая война, то топовые артисты сейчас могли бы иметь заработок втрое, а то и в четыре раза больше. Об этом она рассказала в интервью "Слава+".

"Пивоваров, Монатик могли бы зарабатывать сотни тысяч долларов. Летом начали просыпаться. Несмотря ни на что, есть у кого-то дни рождения, какая-то корпоративная история. Не много, но есть. 2-3 тысячи долларов в месяц есть, да, конечно. На Spotify начали подниматься просмотры", – рассказала артистка о своих доходах.

Светлана Тарабарова с мужем и детьми / Фото: instagram.com/tarabarova

Также исполнительница честно призналась, сколько тратит в месяц. Тарабарова посчитала, что двоих из трех детей она водит в детский сад, у нее есть команда, которой она платит зарплату, а также певица содержит родителей, которых забрала в Киев из оккупации:

"Цифра всегда разная. Бывает, уходим в долг, тогда помогают друзья, а бывает, идем в плюс. Но тогда отдаем еще долги. Бывают классные месяцы. Для нормальной жизни, наверно, 1,5-2 тысячи долларов. Но это много. Я считаю два садика, зарплату няне. Еще есть много расходов. У нас есть команда, это заработная плата людей. Надо много, поэтому и не выходим в плюс нормально", – объяснила Тарабарова.

Светлана Тарабарова с мамой / Фото: instagram.com/tarabarova

Напомним, на днях Светлана Тарабарова в честь седьмой годовщины брака поделилась редкими кадрами со своей свадьбы с мужем Алексеем Бондарем.

Читайте также: