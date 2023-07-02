Светлана Тарабарова растрогала кадрами, как ее 2-летняя дочь играет с новорожденной сестренкой

Артистка показала, как ее дочки играют друг с другом.

Украинская певица Светлана Тарабарова показала милые кадры, как ее 2-летняя дочь играла с новорожденной сестренкой.

Семейным контентом артистка поделилась в Instagram-stories. На кадрах маленькая Мария играла с Полиной.

Девочка внимательно наблюдала за новорожденной сестренкой и осторожно держала ее. Мария даже подумала, что Полина проголодалась и хотела накормить ее молоком.

Дети Светланы Тарабаровой / Фото: instagram.com/tarabarova

"Сестрички! Мария хочет накормить Полину молочком", — поделилась певица и добавила смеющийся смайлик.

Дети Светланы Тарабаровой / Фото: instagram.com/tarabarova

Также маленькая Маша забавляла Полину погремушкой и нежно целовала в лобик.

Дети Светланы Тарабаровой / Фото: instagram.com/tarabarova

Кстати, вероятно, Светлана Тарабарова сейчас находится в отпуске. Певица показала, как с детьми отдыхала на пляже.

Дети Светланы Тарабаровой / Фото: instagram.com/tarabarova

Напомним, недавно музыкант Арсен Мирзоян показал, как заметно подросла его дочь от певицы Тони Матвиенко – Нина. Девочка вместе с родителями посетила военных.

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