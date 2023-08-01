Светлана Тарабарова растрогала, как ее маленькие дети собирали урожай с огорода

Украинская певица Светлана Тарабарова растрогала кадрами, как ее маленькие сын и дочь собирали урожай с огорода.

В этом году артистка немного посадила овощей и зелени. Хотя город исполнительницы совсем небольшой, но 4-летний Иван и 2-летняя Маша уже собирают урожай.

Дочь Светланы Тарабаровой / Фото: instagram.com/tarabarova

"Выхожу я к нашему мини-огороду, а тут уже дети с корзинами. Самостоятельно взяли корзины и сорвали спелые помидоры и огурцы", — поделилась артистка.

Дочь Светланы Тарабаровой / Фото: instagram.com/tarabarova

На огороде Тарабаровой уже есть спелые помидоры и огурцы. Тем временем дети помогают маме, срывают овощи и складывают их в небольшие белые плетеные корзины.

Сын Светланы Тарабаровой / Фото: instagram.com/tarabarova

Кроме того, возле дома исполнительница также посадила зелень. В частности, сын артистки также срывал петрушку.

Сын Светланы Тарабаровой / Фото: instagram.com/tarabarova

Напомним, многие звезды шоу-бизнеса выращивают дома овощи, фрукты или какую-то зелень. Недавно обильным урожаем хвасталась певица Оля Полякова. Артистка показала, что в этом году посадила в огороде.

Читайте также: