Светлана Тарабарова растрогала, как ее маленькие дети собирали урожай с огорода

Исполнительница показала, что посадила на своем мини-огороде.
Украинская певица Светлана Тарабарова растрогала кадрами, как ее маленькие сын и дочь собирали урожай с огорода.
В этом году артистка немного посадила овощей и зелени. Хотя город исполнительницы совсем небольшой, но 4-летний Иван и 2-летняя Маша уже собирают урожай.
"Выхожу я к нашему мини-огороду, а тут уже дети с корзинами. Самостоятельно взяли корзины и сорвали спелые помидоры и огурцы", — поделилась артистка.
На огороде Тарабаровой уже есть спелые помидоры и огурцы. Тем временем дети помогают маме, срывают овощи и складывают их в небольшие белые плетеные корзины.
Кроме того, возле дома исполнительница также посадила зелень. В частности, сын артистки также срывал петрушку.
Напомним, многие звезды шоу-бизнеса выращивают дома овощи, фрукты или какую-то зелень. Недавно обильным урожаем хвасталась певица Оля Полякова. Артистка показала, что в этом году посадила в огороде.
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