Светлана Тарабарова с детьми / © instagram.com/tarabarova

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Украинская певица Светлана Тарабарова растрогала особенным подарком от детей.

Хотя День святого Николая еще не наступил, но артистка уже получила презент от сына и дочери. В сентябре Иван и Мария осуществили мечту мамы. Они пошли в музыкальную школу и учатся игре на фортепиано. Более того, дети уже достигают определенных успехов. В частности, они сыграли для мамы ансамблем. Особенно Светлану Тарабарову радует, что самим детям это нравится. Артистка призналась, что была настолько растрогана, что даже не смогла сдержать слез.

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«Мои дети подарили мне самый ценный подарок к Николаю — сыграли ансамблем, и это было до слез… Делюсь с вами самыми теплыми моментами нашей семьи. Иван и Мария с начала учебного года учатся игре на фортепиано в настоящей музыкальной школе, это было моей мечтой — увидеть, как эти двое "бестиков" играют ансамблем, и круто, что детям очень нравится — они играют повсюду, где видят инструмент», — делится артистка.

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Дети Светланы Тарабаровой / © instagram.com/tarabarova

Когда дети Светланы Тарабаровой пошли в музыкальную школу, она сама вспомнила свое детство. С ранних лет певица профессионально занимается музыкой. Артистка говорит, что когда увидела, как дети играют на фортепиано, окончательно поняла, что уже взрослая.

«Смотрела и немного всплакнула — вспомнила свое детство, уроки фортепиано, скрипки, сольфеджио и музыкальную литературу, а хор — это вообще было для меня чудом каждый раз. Поняла, что если я увидела, как играют уже мои дети, то я окончательно стала взрослой!» — призналась исполнительница.

Напомним, недавно Светлана Тарабарова восхитила кадрами с мамой и тремя детьми. Артистка показала, как они отдыхают в месте силы.

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