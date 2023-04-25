Светлана Тарабарова растрогала первой встречей старших детей с новорожденной сестренкой

Украинская певица Светлана Тарабарова показала, как ее старшие дети знакомились с новорожденной сестричкой.

В Instagram артистка опубликовала трогательные семейные снимки. На фото знаменитость показала, как ее 4-летний сын Иван и 2-летняя дочь Мария впервые увидели сестричку.

Светлана Тарабарова с мужем и детьми / Фото: instagram.com/tarabarova

На фотографиях, которыми поделилась Светлана, старшие дети звезды наблюдали, как крошечная девочка спит в детской кроватке, они осторожно держали ее за ручки и знакомились с ней.

Дети Светланы Тарабаровой / Фото: instagram.com/tarabarova

"Хочу поделиться с вами этим теплом. Наша первая встреча всей семьей", — подписала фото Тарабарова.

В комментариях певицу также поздравили ведущая Соломия Витвицкая, написав следующее: "Невероятные эмоции!". Также исполнительница Джамала засыпала Светлану комплиментами: "Просто wow! Красивые! Здоровья и берегите себя, пожалуйста!".

Дети Светланы Тарабаровой / Фото: instagram.com/tarabarova

Напомним, Светлана Тарабарова в третий раз родила 19 апреля. Однако уже через несколько дней артистку выписали из роддома. Пока известно, что у певицы родилась девочка. Однако ее имя Тарабарова скрывает, также звезда не показывает лицо новорожденной дочери.

Читайте также: