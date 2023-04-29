Светлана Тарабарова растрогала подарком, который новорожденная дочь "сделала" старшим сестре и брату

Украинская певица Светлана Тарабарова поделилась трогательным видео, в котором показала, что ее старшим детям "подарила" новорожденная сестричка.

Тарабарова с мужем прислушались к психологам, которые советуют, когда в семье появляется еще один ребенок, сделать от него подарок старшим детям. На странице в Instagram исполнительница поделилась роликом, где ее 4-летний сын Иван и 2-летняя дочь Мария катаются на велосипедах:

"Иван и Мария подарили сестренке на рождение ремикс песни "Сонечко" своими голосами, а она подарила им мечту – велосипеды. Психологи советуют – когда рождается еще один ребенок в семье, старшему от младшего нужно что-то подарить, чтобы стресс от появления малыша в доме, внимание родителей и плач проходил легче. Проверено мной — работает", — рассказала Тарабарова.

Артистка поделилась, что Иван по-прежнему помнит, что Мария подарила ему на рождение игрушку, "а сейчас они говорят – это нам сестра подарила".

Отметим, что Светлана Тарабарова и ее муж, продюсер Алексей Бондарь стали родителями в третий раз 19 апреля. У супругов родилась дочь.

Напомним, ранее Светлана Тарабарова умилила первой встречей старших детей с новорожденной сестричкой. Артистка поделилась семейным контентом.