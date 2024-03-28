Светлана Тарабарова растрогала видео, как ее 11-месячная дочь делает первые шаги

Украинская певица Светлана Тарабарова поделилась достижениями своей 11-месячной дочери.

В своем Instagram артистка поделилась, что Полина, которой 19 апреля исполнится годик, активно учится ходить и у нее это получается. В частности, младшая дочь исполнительницы уже уверенно делает первые шаги. В фотоблоге певица даже опубликовала милое видео, как девочка ходит.

Правда, мама пока что страхует Полинку. Кстати, 5-летний Иван и 3-летняя Маша тщательно следят за действиями сестренки и тоже ей помогают.

Светлана Тарабарова показала милое видео, как ее 11-месячная дочь учится ходить

"Первые шаги – воспоминания на всю жизнь. И этими счастливыми эмоциями мы делимся с вами. Полина, 11 месяцев, приветствуем в вертикальном мире", – подписала кадры исполнительница.

Звездные коллеги Светланы Тарабаровой поздравили ее младшую дочь с достижениями. В частности, певица Оля Цибульская выразила восхищение первыми шагами Полинки и написала ей свои поздравления.

Напомним, недавно Светлана Тарабарова впервые за длительное время показала сразу троих своих детей. Певица продемонстрировала, как ее сын и дочери уже заметно подросли.

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