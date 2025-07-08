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Светлана Тарабарова с мужем показалась за границей на отдыхе без детей: где сейчас супруги
Многодетные родители наслаждаются живописными пейзажами за границей.
Украинская певица и автор песен Светлана Тарабарова поделилась теплыми моментами из летнего отпуска.
Артистка отправилась в Болгарию вместе с мужем Алексеем Бондарем, с которым воспитывает троих детей. Во время путешествия пара решила уделить время исключительно себе. В частности, на фото детей заметно не было, поэтому, вероятно, возлюбленные оставили сына и дочерей дома или в готеле, отправившись на отдых вдвоем.
В своем фотоблоге исполнительница опубликовала серию фотографий с морской прогулки. На фото Светлана позирует на фоне архитектурных локаций и возле моря. Для вечернего выхода она выбрала легкий образ: пастельные брюки, белый топ и клетчатую рубашку без рукавов.
В то же время Светлана засветила своего мужа на милой фотографии, где держит его за руку. Правда, лицо возлюбленного звезда не стала показывать. Кроме того, вместе с ними не было заметно их троих детей. Поэтому, вероятно, пара наслаждается временем в компании друг друга.
"Я люблю тебя. Дышать", - восхитила подписью певица.
В комментариях поклонники семьи пожелали им отличного отдыха и наделали комплиментов: "Несебр - это любовь с первого взгляда", "Класс, хорошего вам отдыха", "Классное место! Люблю эту часть Болгарии".
Напомним, недавно певец Джастин Бибер на фоне слухов о разводе с женой Хейли показал совместные романтические фото во время их путешествия к морю.