Светлана Тарабарова с новорожденной дочкой выписалась из роддома

Украинская певица Светлана Тарабарова выписалась из роддома после рождения третьего ребенка.

Вместе с новорожденной дочкой исполнительница уже приехала домой. По дороге из родильного Светлана поделилась трогательными кадрами с девочкой в авто. Однако лицо ребенка Тарабарова пока не показывает широкой аудитории.

Светлана Тарабарова / Фото: instagram.com/tarabarova

Дочь певицы спала рядом с ней в детском кресле, а самая звездная мамочка едва сдерживала слезы от счастья и волнения.

"Еду и тихонько плачу от счастья, от осознания, признательности, волнения и гормонов", — поделилась артистка.

Светлана Тарабарова / Фото: instagram.com/tarabarova

Светлана Тарабарова / Фото: instagram.com/tarabarova

Напомним, что третий ребенок в семье певицы родился 19 апреля. Светлана показалась с новорожденным ребенком на руках в палате и поделилась с поклонниками радостной новостью.

Также вместе с мужем Алексеем Бондарем исполнитель воспитывает четырехлетнего сына Ивана и двухлетнюю дочь Марию.

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