Светлана Тарабарова с тремя детьми наделала атмосферные фото и показала, как развлекается с семьей

Украинская певица Светлана Тарабарова наделала атмосферных фото сразу с тремя детьми.

Исполнительница вместе с 6-летним Иваном, 4-летней Машей и полуторагодовалой Полиной вышла на прогулку в осенний лес. Конечно, артистка не удержалась, чтобы не устроить семейный фотосет. Светлана Тарабарова вместе с детьми позировала на фоне уже деревьев, которые уже одели желтые листья.

Результатом фотосета знаменитость поделилась в Instagram. Кстати, на кадрах можно заметить, как сын и дочери Светланы Тарабаровой уже заметно подросли.

Светлана Тарабарова с детьми / Фото: instagram.com/tarabarova

"Если бы не мои дети, я бы, наверное, и не успевала бы дышать свежим воздухом, взрослая жизнь — слишком много ответственности, все куда-то несется. Ищу баланс, вы его порой не видели?" – поинтересовалась у фанатов певица.

К слову, исполнительница продемонстрировала, как развлекается с детьми. Они вместе прогуливались по осеннему лесу, наслаждались последними теплыми и солнечными днями, дышали свежим воздухом и любовались невероятными видами.

Светлана Тарабарова с детьми / Фото: instagram.com/tarabarova

Напомним, недавно Светлана Тарабарова праздновала годовщину брака с мужем Алексеем Бондарем. По случаю важной даты исполнительница показывала, какой была их свадьба.

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