Светлана Тарабарова с тремя детьми пережила нападение со стороны РФ и сообщила о потере близких ей людей

Светлана Тарабарова / © instagram.com/tarabarova

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Украинская певица Светлана Тарабарова рассказала, как вместе с детьми пережила новую атаку РФ на Киевскую область, и поделилась воспоминаниями о трагедии, унесшей жизни ее знакомых.

Ночь российского обстрела стала настоящим испытанием для семьи артистки. Светлана Тарабарова проживает с мужем и тремя детьми в Бучанском районе Киевской области. Во время атаки им пришлось укрываться от опасности. Позже певица вышла на связь со своими подписчиками. Артистка сообщила, что её семья не пострадала. В то же время эта ночь принесла страшные вести многим людям, которых она знала лично.

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«Спасибо всем, кто переживал. Мы целы. С нами всё в порядке. Но многие близкие мне люди вчера пострадали. Светлая память всем, кого унесла эта трагедия. В частности, главе нашей Дмитровской общины — Дидичу Тарасу Тарасовичу. Искренние соболезнования родным и близким всех погибших. Нет слов, которые сейчас могли бы облегчить эту боль», — сообщила певица.

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Пост Светланы Тарабаровой / © instagram.com/tarabarova

Пост Светланы Тарабаровой / © instagram.com/tarabarova

В своем Instagram Тарабарова также опубликовала снимки, сделанные уже после случившегося. На одном из снимков артистка позирует вместе с детьми и близкими, с которыми пережидала опасность. Впрочем, следующие кадры демонстрируют масштабы трагедии — густой дым и огонь, охвативший территорию после взрывов. По словам певицы, на момент публикации пожары в районе еще продолжались.

«Последствия этой ночи мы ещё долго будем осознавать… Пожалуйста, берегите себя. Не пренебрегайте опасностью, находите максимально безопасные места для себя, своих семей и детей», — обратилась Светлана к украинцам.

Пост Светланы Тарабаровой / © instagram.com/tarabarova

Артистка также выразила благодарность спасателям и всем службам, которые работали на месте трагедии. Она подчеркнула, что масштабы пережитого ещё предстоит осознать.

Отметим, что вечером 28 августа Россия нанесла удар по Киевской области с помощью ударных беспилотников. В селе Мила Бучанского района после падения или попадания БПЛА на территории одного из предприятий вспыхнул масштабный пожар, сопровождавшийся детонацией.

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Впоследствии стало известно о многочисленных погибших и раненых. Среди тех, чью жизнь унесла трагедия, — глава Дмитровской общины Тарас Дидич, который, по имеющимся данным, отправился на место происшествия, чтобы помочь людям.

Пост Светланы Тарабаровой / © instagram.com/tarabarova

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате российского удара произошло попадание в место хранения боеприпасов с последующей детонацией. Правоохранительные органы в настоящее время выясняют все обстоятельства трагедии, в частности проверяют расположение взрывоопасного объекта вблизи жилой застройки.

Напомним, недавно Женя Галич показал разрушенный дом после нападения РФ на Киевскую область.

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