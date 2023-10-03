Светлана Тарабарова удивила, как ее полугодовая дочь заметно подросла: "Время летит так быстро"

Украинская певица Светлана Тарабарова показала, как ее полугодовая дочь Полина заметно подросла.

Исполнительница в своем Instagram опубликовала новые фото с маленькой девочкой. Снимки были сделаны в магазине одежды. Тарабарова держала маленькую дочь, которой 19 апреля исполнится полгода, на руках. Артистка поделилась, что и сама удивляется, что Полина так быстро растет.

Светлана Тарабарова с дочерью / Фото: instagram.com/tarabarova

"Время летит так быстро", — подписала снимки исполнительница.

Подписчики Тарабаровой просто засыпали ее комплиментами. Фанаты отметили, что удивлены, что Полинка так быстро подросла. Они написали немало приятных слов певице и ее дочери.

Светлана Тарабарова с дочерью / Фото: instagram.com/tarabarova

Какие вы клевые! Время летит безостановочно…

Полина так похожа на маму

Полина уже подросла, пусть растет умной и счастливой!

Напомним, недавно Светлана Тарабарова призналась, удалось ли им преодолеть финансовые проблемы, которые возникли в ее семье из-за полномасштабной войны. К слову, певица тогда полностью лишилась дохода, ей нечем было выплачивать кредит за дом.

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