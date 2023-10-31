Светлана Тарабарова удивила сходством с 3-летней дочерью: "В ней узнаю себя"

Исполнительница отметила, что девочка внешне похожа на папу, но по характеру – на нее.

Украинская певица и многодетная мама Светлана Тарабарова показала фото и рассказала о чертах характера трехлетней Марии.

Артистка в своем Instagram восхитила нежными фотографиями, на которых она обнимается с девочкой. Тарабарова поделилась, что, несмотря на сходство Марии с папой, директором Алексеем Бондарем, характер ей достался от нее. В свои три ловкая дочь проявляет интерес ко всему вокруг и пытается быстро повзрослеть.

Светлана Тарабарова с 3-летней дочерью / Фото: instagram.com/tarabarova

"Буря эмоций, океан любви и жажда до всему вокруг… и ни в коем случае не отставать от старших — это еще задача. И сколько ей не говори, что она самая лучшая в этом возрасте, ее желание все успеть — не остановить", — поделилась знаменитость .

Светлана Тарабарова с 3-летней дочерью / Фото: instagram.com/tarabarova

Впрочем, Тарабарова не видит ничего серьезного в быстром взрослении дочери, поскольку сама воспитывалась среди старших сестер и теперь понимает, насколько навык "уметь все и не отставать" помогает ей во взрослой жизни.

Светлана Тарабарова с 3-летней дочерью / Фото: instagram.com/tarabarova

Среди увлечений ребенка звездная мама назвала танцы, пение и рисование. Самым главным в поведении маленькой Марии певица все же считает умение наблюдать.

"Она танцует, она рисует, она поет и считает, и умеет наблюдать, что очень важно. И я каждый день благодарю Вселенную, что стала мамой такой крохи", — написала Светлана.

Светлана Тарабарова с 3-летней дочерью / Фото: instagram.com/tarabarova

Напомним, что недавно Светлана Тарабарова вместе со своим мужем Алексеем Бондарем стала многодетной семьей. Весной у них родился третий ребенок — девочка, которую супруги назвали Полиной. Кто еще из звезд родил во время войны — читайте в нашем материале.

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