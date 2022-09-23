Светлана Тарабарова умилила фанов нежным поздравлением для дочери в день ее рождения

Молодая мама Светлана Тарабарова нежно поздравила дочь с ее вторым днем рождения в социальных сетях. В Instagram певица поделилась видео из архивных кадров с маленькой Марией.

"Спасибо, солнышко, что ты у нас есть! Наша мечта — Мария, уже такая взрослая, два года, когда? Как ты успела так вырасти? Любим тебя, наша девочка — огонь. Перчинка, одним словом," — подписала видео Тарабарова.

Позже исполнительница поделилась еще одним роликом, который умилил всех поклонников Светланы. На видео песенку-поздравление для Марии впервые спел ее старший брат, Иван.

"Тортик мечты и бесценный вокал старшего братика, а что еще надо? Верно — Победы для Украины. Будь счастлива, наша Мария! Будь всегда собой", — написала Тарабарова.

Трогательные кадры не оставили безразличных среди пользователей Сети. В комментариях Марию поздравили с днем рождения фаны звездной мамы.

Как это трогательно! С Днем рождения, Маша!

Иван поднял настроение на весь вечер! Именинницы поздравления!

Такие смешные....с праздником вас и маленькую!

Напомним, недавно сеть облетела видео, на котором Светлана Тарабарова ошеломила реакцией на звуки авиации во время своего концерта.

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