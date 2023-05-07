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Светлана Тарабарова умилила Сеть тем, как ее старшие дети поют песни новорожденной сестренке

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
848
Время на прочтение
1 мин
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Светлана Тарабарова умилила Сеть тем, как ее старшие дети поют песни новорожденной сестренке

Светлана Тарабарова с семьей / Фото: instagram.com/tarabarova

Дети с радостью помогают маме следить за младшей сестрой.

Украинская певица и многодетная мама Светлана Тарабарова умилила Сеть новыми кадрами со своими детьми.

Дети исполнительницы Иван и Мария с радостью отреагировали на появление младшей сестренки и уже пытаются помогать маме с уходом за ней. Так, на своей странице в Instagram Светлана поделилась трогательным видео, на котором дети пели песенку для сестры.

Трек, который спели дети, вошел в детский альбом Тарабаровой, в котором она записала вместе с Иваном и Марией несколько композиций для малышей.

"Осторожно! Этот контент может вызвать не контролируемые волны счастья. Иван и Мария поют сестренке песни из детского альбома. Этот альбом создан для детей, создан с помощью детей, создан дарить счастье!", — подписала видео Светлана.

Напомним, что на днях певица решилась показать своим поклонникам кадры из роддома. Тарабарова показала, как переживала схватки и как ее поддерживал мужчина.

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Дата публикации
Просмотры
848
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