Светлана Тарабарова устроила рождественский сюрприз для родителей, которых вывезла из Херсона

Певица Светлана Тарабарова показала, какой сюрприз устроила для своих родителей, как недавно смогли выехать из Херсона.

Вместе со своим сыном артистка решила украсить дом родных к празднику, пока они были в больнице. В сторож в Instagram Тарабарова показала, как они нарядили елку.

"Мы пришли с Иваном сделать дедушке и бабушке сюрприз. Они были в больнице, это были очень тяжелые для меня две недели. Но уже выдыхаем. Им легче. Мы сделаем им сюрприз и поставим им елку, чтобы сделать новогоднее настроение", — поделилась Светлана. .

Фото: instagram.com/tarabarova

Артистка припомнила, как в детстве папа всегда ставил большую новогоднюю елку, поэтому именно такой сюрприз Светлана решила преподнести родителям.

Фото: instagram.com/tarabarova

Когда все дела были сделаны, Тарабарова вместе с сыном отправились домой на празднование рождественского вечера.

"Мы нарядили елку и побежали с малышком домой, праздновать рождественский ужин", — написала Светлана.

Фото: instagram.com/tarabarova

Позже Тарабарова поделилась теплыми семейными фотографиями и показала, как они в кругу семьи отпраздновали Сочельник.

Фото: instagram.com/tarabarova

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