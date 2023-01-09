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Светлана Тарабарова устроила рождественский сюрприз для родителей, которых вывезла из Херсона

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
359
Время на прочтение
1 мин
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Светлана Тарабарова устроила рождественский сюрприз для родителей, которых вывезла из Херсона

Фото: instagram.com/tarabarova

Вместе с сыном исполнительница украсила дом к празднику.

Певица Светлана Тарабарова показала, какой сюрприз устроила для своих родителей, как недавно смогли выехать из Херсона.

Вместе со своим сыном артистка решила украсить дом родных к празднику, пока они были в больнице. В сторож в Instagram Тарабарова показала, как они нарядили елку.

"Мы пришли с Иваном сделать дедушке и бабушке сюрприз. Они были в больнице, это были очень тяжелые для меня две недели. Но уже выдыхаем. Им легче. Мы сделаем им сюрприз и поставим им елку, чтобы сделать новогоднее настроение", — поделилась Светлана. .

© instagram.com/tarabarova
Фото: instagram.com/tarabarova

Артистка припомнила, как в детстве папа всегда ставил большую новогоднюю елку, поэтому именно такой сюрприз Светлана решила преподнести родителям.

© instagram.com/tarabarova
Фото: instagram.com/tarabarova

Когда все дела были сделаны, Тарабарова вместе с сыном отправились домой на празднование рождественского вечера.

"Мы нарядили елку и побежали с малышком домой, праздновать рождественский ужин", — написала Светлана.

© instagram.com/tarabarova
Фото: instagram.com/tarabarova

Позже Тарабарова поделилась теплыми семейными фотографиями и показала, как они в кругу семьи отпраздновали Сочельник.

© instagram.com/tarabarova
Фото: instagram.com/tarabarova

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Дата публикации
Просмотры
359
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