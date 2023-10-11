Светлана Тарабарова в честь седьмой годовщины поделилась редкими кадрами со своей свадьбы

Артистка поздравила мужа с важной датой.
Украинская певица Светлана Тарабарова сообщила о важном празднике в семье.
Исполнительница вместе со своим мужем, директором Алексеем Бондарем, празднует седьмую разницу брака. По случаю важной даты артистка посвятила возлюбленному пост в Instagram.
Знаменитость опубликовала видео, где показала редкие фото со своей свадьбы. Светлана Тарабарова поделилась, как они регистрировали брак, как говорили друг другу да, как исполняли первый свадебный танец и как разрезали праздничный торт.
"Семь лет, как наша любовь стала еще сильнее. Спасибо за каждый день", - обратилась к любимому артистка.
Также певица поделилась и другими важными моментами из их с мужем супружеской жизни. Артистка показала архивные кадры, на которых она беременна, и где она изображена уже с тремя детьми.
Отметим, Светлана Тарабарова и Алексей Бондар поженились 11 октября 2016 года. Вместе пара воспитывает троих детей – 5-летнего Ивана, 3-летнюю Марию и почти полугодовалую Полину.
Напомним, недавно ведущий Григорий Решетник праздновал годовщину брака с женой Кристиной. Пара уже 13 лет, как официально замужем. По случаю праздника шоумен показал редкие фото с их свадьбы.
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