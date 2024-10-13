Светлана Тарабарова в годовщину брака показала редкое фото со сказочной свадьбы с мужем

Супруги уже восемь лет живут в официальном статусе мужа и жены.

Украинская певица Светлана Тарабарова вместе со своим мужем, директором Алексеем Бондарем, отметила важную дату в их супружеской жизни.

Влюбленные уже восемь лет живут в официальном статусе мужа и жены. Поэтому в своем Instagram артистка посвятила возлюбленному поздравительный пост. В частности, исполнительница опубликовала редкое фото с их сказочной свадьбы. Также звезда поделилась кадрами, где они изображены вместе с тремя детьми – дочерьми и сыном.

Светлана Тарабарова с мужем / Фото: instagram.com/tarabarova

Кроме того, Светлана Тарабарова высказалась об их супружеской жизни. Певица отметила, что за восемь лет много чего пережила с возлюбленным, впрочем, на любовь ничего из этого не повлияло, а лишь сделало ее крепче.

Светлана Тарабарова с мужем и детьми / Фото: instagram.com/tarabarova

"Восемь лет, как мы сказали друг другу "да". Восьмерка — это знак бесконечности. За эти восемь лет было почти все, но пусть и дальше бесконечность нашей любви живет в улыбках и объятиях наших детей", — обратилась к возлюбленному исполнительница.

Отметим, Светлана Тарабарова и Алексей Бондарь поженились 11 октября 2016 года. Вместе пара воспитывает троих детей – 6-летнего Ивана, 4-летнюю Марию и годовалую Полину.

Светлана Тарабарова с мужем и детьми / Фото: instagram.com/tarabarova

Напомним, недавно ведущий Александр Педан тоже праздновал годовщину брака с супругой. По случаю праздника шоумен показал, какой была их свадьба 21 год назад.

Читайте также: