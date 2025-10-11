- Дата публикации
Светлана Тарабарова в годовщину брака растрогала кадрами, как выходила замуж девять лет назад
Артистка уже девять лет официально замужем.
Украинская певица Светлана Тарабарова вместе со своим мужем, директором Алексеем Бондарем, празднует годовщину брака.
Пара уже как девять лет находится в официальном статусе супругов. Поэтому, по случаю особенной даты артистка посвятила возлюбленному пост в Instagram. В частности, исполнительница растрогала их архивными кадрами.
Светлана Тарабарова показала, как они заключали брак. Певица тогда не могла сдержать эмоций, а на ее глазах появлялись слезы счастья.
Также знаменитость поделилась кадрами с их уже свадьбы. Певица показала, как папа вел ее под венец, как она пела мужу песню и играла на фортепиано, как они смаковали праздничный торт и как просто позировали в объятиях и нежно целовали друг друга.
Светлана Тарабарова также обратилась к мужу. Артистка поблагодарила его за их любовь, за замечательных детей, за семейный уют и за то, что он является ее музой и вдохновляет творить.
"Люблю. Сегодня (11 октября - прим. ред.) нашей семье официально 9 лет! Спасибо тебе, моя любовь, за все. За дом, глаза наших детей, за музыку", - обратилась к возлюбленному артистка.
Отметим, Светлана Тарабарова и Алексей Бондарь поженились 11 октября 2016 года. В браке пары родилось трое детей - сын Иван и дочери Мария и Полина.
