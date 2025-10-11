Светлана Тарабарова в годовщину брака растрогала кадрами, как выходила замуж девять лет назад

Светлана Тарабарова с мужем / © instagram.com/tarabarova

Реклама

Украинская певица Светлана Тарабарова вместе со своим мужем, директором Алексеем Бондарем, празднует годовщину брака.

Пара уже как девять лет находится в официальном статусе супругов. Поэтому, по случаю особенной даты артистка посвятила возлюбленному пост в Instagram. В частности, исполнительница растрогала их архивными кадрами.

Светлана Тарабарова с мужем / © instagram.com/tarabarova

Светлана Тарабарова показала, как они заключали брак. Певица тогда не могла сдержать эмоций, а на ее глазах появлялись слезы счастья.

Реклама

Светлана Тарабарова с мужем / © instagram.com/tarabarova

Также знаменитость поделилась кадрами с их уже свадьбы. Певица показала, как папа вел ее под венец, как она пела мужу песню и играла на фортепиано, как они смаковали праздничный торт и как просто позировали в объятиях и нежно целовали друг друга.

Светлана Тарабарова с мужем / © instagram.com/tarabarova

Светлана Тарабарова также обратилась к мужу. Артистка поблагодарила его за их любовь, за замечательных детей, за семейный уют и за то, что он является ее музой и вдохновляет творить.

Светлана Тарабарова с мужем / © instagram.com/tarabarova

"Люблю. Сегодня (11 октября - прим. ред.) нашей семье официально 9 лет! Спасибо тебе, моя любовь, за все. За дом, глаза наших детей, за музыку", - обратилась к возлюбленному артистка.

Светлана Тарабарова с мужем / © instagram.com/tarabarova

Отметим, Светлана Тарабарова и Алексей Бондарь поженились 11 октября 2016 года. В браке пары родилось трое детей - сын Иван и дочери Мария и Полина.

Реклама

Напомним, недавно ведущий Григорий Решетник праздновал годовщину брака с женой Кристиной. По случаю праздника шоумен показал, какой была его свадьба 15 лет назад.