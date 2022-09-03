Светлана Тарабарова в Карпатах спела для украинцев песню-мантру "Вистоїмо"

Поднять настроение и боевых дух украинцев в очередной раз решила исполнительница Светлана Тарабарова. Вместе с молодой певицей SOFIA они записали пронзительный дуэт на песню "Вистоїмо".

Атмосферным клипом, снятым среди величественных Карпат, Тарабарова поделился на своем YouTube-канале.

"Песня-мантра. Люди, от востока и до запада, так разные, но с Украиной в сердце. Вы дарите невероятные эмоции, которые потом ложатся в строки и ноты. Сейчас, как никогда важно объединяться, и я очень рада была создать эту песню с молодой и талантливой SOFIA. Нам всем нужна вера и силы выстоять", – представила композицию Светлана.

В комментариях под новым клипом певицы появились десятки комментариев от поклонников, которым музыкальный дуэт пришелся по душе.

Очень попали в мое настроение, спасибо за эту мантру!

Волшебный дуэт, песня – вау!

Всегда каждое слово в сердце…

Напомним, недавно Владимир Дантес представил зажигательный трек, который посвятил украинцам, вынужденным уехать за границу.

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