Светлана Тарабарова в третий раз стала мамой и показала новорожденную дочь

Украинская певица Светлана Тарабарова 19 апреля в третий раз стала мамой.

Радостной новостью артистка поделилась в своем Instagram. Знаменитость опубликовала первое фото дочери, которая лежит у нее на животике.

"Доченька, как мы тебя ждали. Ты пришла в этот мир в самые трудные времена нашей истории. Но мы очень мечтаем, чтобы ты росла в мире, а слово война ты слышала только на уроках истории... Расти здоровая, счастливая, в любви .Твои безгранично уставшие, но столь же безгранично счастливые родители", — написала артистка.

Светлана Тарабарова с дочерью / Фото: instagram.com/tarabarova

Исполнительница пока скрывает имя девочки, а вот ее параметры рассекретила. Дочь артистки родилась с весом 3,8 кило, а ее рост составляет 54 см.

Светлану Тарабарову уже успела в комментариях с рождением девочки поздравить немало звездных коллег. Теплые слова звезде написали певица Оля Цыбульская, ведущий Слава Демин, блогерша Даша Квиткова, шоумен Анатолий Анатолич и многие другие.

Отметим, Светлана Тарабарова вместе с мужем Алексеем Бондарем воспитывает сына Ивана, который появился на свет 9 сентября 2018 года, и дочь Марию, которая родилась 23 сентября 2020 года.

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