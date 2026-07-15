Светлана Тарабарова в ярких образах восхитила фото с тремя подросшими детьми на море

Светлана Тарабарова / © instagram.com/tarabarova

Реклама

Украинская певица Светлана Тарабарова отправилась на отдых в Турцию вместе с тремя детьми.

Во время отпуска артистка устроила с семьей атмосферную фотосессию прямо на берегу моря. Для съемок Тарабарова выбрала яркое розовое платье. В наряд такого же цвета она одела младшую дочь Полину. Дети постарше — сын Иван и дочь Мария — позировали в солнечно-желтых образах. Семья сделала серию теплых фотографий на фоне живописного заката.

Светлана Тарабарова с детьми / © instagram.com/tarabarova

Светлана Тарабарова с дочерью / © instagram.com/tarabarova

Вместе с фотографиями певица поделилась личными размышлениями о лете. По словам Тарабаровой, этот июль стал для нее особенным не только из-за семейного отдыха, но и благодаря творческим свершениям и времени, проведенному с детьми.

Реклама

«Я запомню этот июль на всю жизнь. Написала самый лучший альбом за свою карьеру. Видела, как улыбаются мои дети, была на их волне. Создавала воспоминания своими руками. Утомлялась, плакала, была счастлива, пугалась, жила. Видела самое удивительное закат. Обнимала самых дорогих, мечтала, одевала розовые платья, что в принципе не мое, но делала, чтобы настроение максимально поднимать», — призналась артистка.

Напомним, недавно ведущая Людмила Барбир также показывала свой отпуск. Звезда отправилась в Карпаты вместе с самыми родными — мамой и сыном — и наделала общих фото.

Новости партнеров