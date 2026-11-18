Светлана Тарабарова / © instagram.com/tarabarova

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Украинская певица Светлана Тарабарова показала, как провела осенние каникулы с детьми и мамой в Карпатах и поделилась трогательными семейными моментами.

Артистка решила посвятить несколько дней родным. Компанию ей составили мама и трое детей. Семья наслаждалась иногда вместе, купалась в бассейне, пела и играла в конструктор. Не обошлось и без встреч с друзьями. В то же время Тарабарова не отказывалась от профессиональных дел. Она успела поработать как на сцене, так и в студии.

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«После самой темной ночи хочется цепляться за теплые воспоминания, поднимать себя самостоятельно. Это были наши осенние каникулы семьей в Карпатах. Пели, плавали, собирали конструктор, обнимались с друзьями, баловала маму…», – поделилась певица.

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Светлана Тарабарова с семьей / © instagram.com/tarabarova

Светлана Тарабарова с семьей / © instagram.com/tarabarova

Светлана Тарабарова с семьей / © instagram.com/tarabarova

Особое место в этой семейной поездке заняла мама артистки, которую тоже зовут Светлана. Певица не только проводила с ней время, но и пыталась порадовать подарками и вниманием. На опубликованных кадрах можно увидеть, как женщины обнимаются, а дети наслаждаются общими развлечениями. Похоже, эти дни стали для семьи возможностью немного отвлечься от ежедневных забот.

Светлана Тарабарова с семьей / © instagram.com/tarabarova

Светлана Тарабарова с семьей / © instagram.com/tarabarova

Светлана Тарабарова с семьей / © instagram.com/tarabarova

К слову, родители певицы долго оставались в родном Херсоне даже после начала полномасштабного вторжения. В начале 2023 года Светлане удалось убедить их уехать в более безопасное место.

Напомним, в конце лета Светлана Тарабарова вместе с семьей переехала из Киева .

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