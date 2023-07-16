Светлана Тарабарова восхищалась нежными объятиями с двухмесячной дочкой

Звезда показала, как проводит время с ребёнком.
Украинская певица Светлана Тарабарова показала младшую дочь Полину, которой совсем скоро исполнится три месяца.
Исполнительница восхищала видео с ребенком на своей странице в Instagram. Светлана в легком цветастом платье нежно обнимала дочь и качала ее на руках. Ролик певица сопровождала своей песней "Ти особливий".
"Мечта – чтобы каждая мама Украины расцветала и имела силы вести за собой", — написала под видео Тарабарова.
Поклонников очень тронуло счастливое видео исполнительницы с дочерью, поэтому в комментариях фаны наделали ей приятных комплиментов: "Вы прекрасна", "Волшебные", "Супер-мамочка", "Очень красивая".
Напомним, ранее Тарабарова умилила поклонников кадрами, как ее старшая дочь, двухлетняя Мария, вкладывает спать маленькую сестренку.
Читайте также: