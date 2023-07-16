Светлана Тарабарова восхищалась нежными объятиями с двухмесячной дочкой

Звезда показала, как проводит время с ребёнком.

Украинская певица Светлана Тарабарова показала младшую дочь Полину, которой совсем скоро исполнится три месяца.

Исполнительница восхищала видео с ребенком на своей странице в Instagram. Светлана в легком цветастом платье нежно обнимала дочь и качала ее на руках. Ролик певица сопровождала своей песней "Ти особливий".

Светлана Тарабарова с младшей дочерью / Фото: instagram.com/tarabarova

Светлана Тарабарова с младшей дочерью / Фото: instagram.com/tarabarova

"Мечта – чтобы каждая мама Украины расцветала и имела силы вести за собой", — написала под видео Тарабарова.

Поклонников очень тронуло счастливое видео исполнительницы с дочерью, поэтому в комментариях фаны наделали ей приятных комплиментов: "Вы прекрасна", "Волшебные", "Супер-мамочка", "Очень красивая".

Светлана Тарабарова с младшей дочерью / Фото: instagram.com/tarabarova

Напомним, ранее Тарабарова умилила поклонников кадрами, как ее старшая дочь, двухлетняя Мария, вкладывает спать маленькую сестренку.

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