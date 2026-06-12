Светлана Тарабарова восхитила фото с мужем и сразу тремя подросшими детьми на важном празднике

Светлана Тарабарова / © instagram.com/tarabarova

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Украинская певица Светлана Тарабарова поделилась трогательными снимками с важного праздника в своей семье.

Средняя дочь артистки Мария закончила детский сад и отпраздновала свой первый выпускной. В этот особенный день поддержать пятилетнюю девочку пришла вся семья — родители, старший брат и младшая сестра.

В фотоблоге Тарабарова показала атмосферу торжества. Мария чувствовала себя на сцене уверенно, участвовала в выступлениях, пела и танцевала вместе со сверстниками. Для праздника девочка выбрала нежное голубое платье и обувь на небольшом каблуке.

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Дочь Светланы Тарабаровой / © instagram.com/tarabarova

Дочь Светланы Тарабаровой / © instagram.com/tarabarova

Не обошлось и без творческого сюрприза от самой звездной мамы. Светлана выступила перед детьми и родителями, исполнив несколько своих известных композиций, среди которых «Мамине намисто» и «Я і ти». Маленькие зрители с удовольствием подпевали артистке и танцевали рядом с ней.

Кроме того, певица опубликовала редкие семейные фото с мужем Алексеем Бондарем и тремя детьми, которые заметно подросли.

Светлана Тарабарова с мужем и детьми / © instagram.com/tarabarova

Светлана Тарабарова с сыном / © instagram.com/tarabarova

«Никогда не думала, что испытаю такое счастье на выпускном нашей Марии. Низкий поклон всем воспитателям и педагогам за заботу, знания и любовь, которые вы дарите нашим детям. Родители, мы это сделали! Впереди школа», — поделилась эмоциями Тарабарова.

Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua в новой статье рассказала, где сейчас учатся дети украинских звезд и как они выглядят.

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