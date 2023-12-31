Светлана Тарабарова восхитила кадрами с детьми и показала, как подросла ее 8-месячная дочь

Украинская певица Светлана Тарабарова, которая в апреле третий раз стала мамой, показала всех своих детей.

Семья попозировала в нежном новогоднем видео, снятом в их доме. Так, в чувственном ролике появились 5-летний Иван, 3-летняя Мария и младшая 8-месячная дочь Полина. Дети трогательно обнимают, целуют и забавляются вокруг артистки.

Светлана Тарабарова с детьми / Фото: instagram.com/tarabarova

Парень одет в вышитую рубашку, а средняя дочь – багровое платье. К слову, образы двух дочерей Светланы были одинаковыми. Сама же певица была без капли макияжа. На их фоне виднеется украшенная елка.

Светлана Тарабарова с детьми / Фото: instagram.com/tarabarova

Тарабарова подчеркнула, что дети – это то, ради чего сегодня борется Украина. И поблагодарила военных за возможность жить.

"Ради них. Они наше будущее. Ради них победим. Спасибо всем, кто сознательно продолжает быть на светлой стороне и делает все возможное для нашей страны. Спасибо, 2023!", - написала звезда в фотоблоге под видео.

Светлана Тарабарова с детьми / Фото: instagram.com/tarabarova

Светлана Тарабарова с детьми / Фото: instagram.com/tarabarova

Светлана Тарабарова с детьми / Фото: instagram.com/tarabarova

В свою очередь поклонники также поздравили семью Светланы с грядущими праздниками.

Напомним, недавно Екатерина Осадчая также поделилась семейным контентом и поблагодарила защитников. Так, ведущая запостила кадры с Юрием Горбуновым и их сыновьями.

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