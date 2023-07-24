Светлана Тарабарова восхитила Сеть редкими фотографиями с мамой: "Мое вдохновение"

Украинская певица Светлана Тарабарова показала свою маму-красавицу.

На своей странице в Instagram знаменитость поделилась редкими фотографиями рядом с мамочкой. На фото Светлана нежно обнимала маму, с которой очень похожа.

Светлана Тарабарова с мамой / Фото: instagram.com/tarabarova

Светлана Тарабарова с мамой / Фото: instagram.com/tarabarova

В своей публикации певица рассказала, что мама для нее настоящий оберег и вдохновение, а также поделилась, как чувствуют себя ее родители после эвакуации из Херсона. По словам Светланы, ее родным очень тяжело быть вдали от дома и они мечтают вернуться в родной город.

"Мама. Мой оберег, мое вдохновение. Так хочу, чтобы она улыбалась. Я счастлива, что мои родители сейчас рядом. Но они все равно очень очень скучают по дому... И каждый день стараюсь отвлекать их от новостей о Херсоне... это почти невозможно, ведь больно видеть, как разрушают родной город... Но такие объятия, такие моменты вместе - бесценны. Все, что сейчас держит - это простые человеческие искренние эмоции, поддержка. Берегите своих родных, время жить ради людей. Должны выстоять", - написала Тарабарова.

Светлана Тарабарова с мамой / Фото: instagram.com/tarabarova

Напомним, что родители певицы 11 месяцев находились под постоянными обстрелами в Херсоне. В декабре Светлана все же смогла уговорить родителей эвакуироваться.

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