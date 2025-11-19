Светлана Тарабарова восхитила уютными осенними фото с заметно подросшей 2-летней дочкой-красавицей

Светлана Тарабарова с младшей дочерью / © instagram.com/tarabarova

Украинская певица Светлана Тарабарова восхитила уютными фото с младшей дочкой Полиной.

Артистка устроила осенний фотосет, результатом которого уже поделилась в своем Instagram. Перед объективом фотокамеры позировала младшая дочь исполнительницы - 2-летняя Полина, которая уже заметно подросла и изменилась.

Девочка появилась на кадрах в светлом наряде и в яркой шапочке среди деревьев, одетых пожелтевшими листьями. Дочь-красавица Светланы Тарабаровой мило улыбалась на камеру и увлеченно рассматривала все вокруг.

"Ты особенный, и все возможно. Не потеряй свет глаз. Все, что в жизни на самом деле важно, - искренняя любовь и вера в людей. Полина и такой красоты осень", - отметила артистка.

Между тем подписчики певицы, среди которых немало звезд, просто засыпали Полинку комплиментами. Теплые слова дочери певицы написали Валентина Хамайко, Соломия Витвицкая, Лавика и многие другие.

Напомним, недавно Светлана Тарабарова откровенно рассказала о конфликтах с мамой. Артистка вспомнила, как родной человек оскорблял ее в детстве.