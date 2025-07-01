Светлана Тарабарова впервые рассказала о своих тяжелых беременностях: "Первая была ужасная"

Светлана Тарабарова / © instagram.com/tarabarova

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Украинская певица Светлана Тарабарова впервые рассказала о своих тяжелых беременностях.

Исполнительница вместе с мужем Алексеем Бондарем воспитывает троих детей. И, оказывается, беременности дались артистке нелегко. Ранее певица не решалась об этом рассказать, ведь не желала устраивать хайп. Однако на YouTube-канале Анны Тринчер исполнительница поделилась некоторыми подробностями.

Обо всех сложностях Светлана Тарабарова не стала рассказывать. Впрочем, звезду мучил ужасный токсикоз. Артистка говорит, что в течение четырех месяцев от него страдала. Знаменитости почти ничего не помогало, кроме соленой минеральной воды, лимона и бутона чайной розы, который она клала под язык.

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Светлана Тарабарова с тремя детьми / © instagram.com/tarabarova

"У меня было три тяжелых беременности. Никто об этом не знает, потому что я не привыкла жаловаться, не привыкла хайповать на этом. Наверное, впервые скажу, что это очень сложно. Первая беременность была ужасная. Есть разные токсикозы, есть, когда ты блюешь, а есть, когда тебя просто тошнит. У меня все три раза был безблювотный токсикоз. Меня тошнило с утра до вечера, но когда доходило до четвертого месяца, это как выключалось", - призналась артистка.

Отметим, Светлана Тарабарова воспитывает троих детей. 9 сентября 2018 года артистка родила сына Ивана, 23 сентября 2020-го на свет появилась ее дочь Мария, а 19 апреля 2023-го - Полина.

Напомним, недавно ведущая Леся Никитюк впервые стала мамой. Недавно знаменитость рассекретила, каким методом скрывала беременность в течение девяти месяцев.