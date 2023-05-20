Светлана Тарабарова впервые засветила лицо новорожденной дочери

Артистка месяц назад в третий раз стала мамой.

Украинская певица Светлана Тарабарова тщательно скрывала лицо новорожденной дочери.

Однако 19 мая Полинке исполнился один месяц, поэтому артистка показала ее поклонникам. Исполнительница опубликовала видео в Instagram-stories, на котором ее мама успокаивала внучку, которая плакала. На кадрах можно было ясно разглядеть лицо Полинки.

Мама Светланы Тарабаровой с внучкой / Фото: instagram.com/tarabarova

Также Светлана показала, как ее старшие сын и дочь играют с сестренкой. Полинка немного плакала, а Иван и Маричка пытались ее успокоить.

Мама и дети Светланы Тарабаровой / Фото: instagram.com/tarabarova

Как написала Тарабарова, такие моменты материнства – бесценны.

Дети Светланы Тарабаровой / Фото: instagram.com/tarabarova

Напомним, 19 мая Полинке исполнился один месяц. По случаю маленького праздника Светлана устроила чувственный фотосет с новорожденной дочерью. Артистка показала, как держит крошечную девочку на руках, и призналась, чему ее научил третий ребенок.

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