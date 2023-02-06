Светлана Тарабарова вспомнила, как старшие дети узнали про ее третью беременность

Беременная певица Светлана Тарабарова вспомнила, как рассказала двоим детям о том, что вскоре у них появится братик или сестричка.

Третья беременность оказалась для исполнительницы непростой, ведь у нее сразу начался сильный токсикоз и врачи посоветовали ей постельный режим. Именно поэтому Светлана вместе с мужем решила почти сразу уведомить сына Ивана и дочку Марию радостную новость, чтобы дети не расстраивались и понимали, почему мама не может долго носить их на руках.

Фото: instagram.com/tarabarova

"Первые месяцы у меня были очень сложными, да и сейчас весело! Токсикоз, запрет поднимать все тяжелое, почти постельный режим (который я постоянно нарушала, потому что с двумя малыми, войной, работой, постоянными волнениями за родных в оккупации, моим характером – это оказалось невозможным) – поэтому деткам мы сообщили практически сразу – как объяснить , что мама не может больше взять на ручки? А они уже ой, какие тяжелые мальки", — поделилась Светлана в Instagram.

Фото: instagram.com/tarabarova

Старшие дети исполнительницы сразу поняли, о чем им рассказывают родители и обрадовались. Момент настолько умилял Тарабарову, что она не удержала слез счастья.

"Мы посадили их и с улыбкой на лице начали рассказывать, что внутри мамы растет малыш. Они сразу все поняли, начали здороваться с малышом и целовать животик — а у меня на глазах были слезы от счастья", — вспомнила звезда.

Фото: instagram.com/tarabarova

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