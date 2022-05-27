Светлана Тарабарова выпустила песню с символическим названием "Бо ти моя Азовсталь"

Украинская певица Светлана Тарабарова в дуэте с максом пташником представили трогательную дуэтную композицию под названием "Бо ти моя Азовсталь".

Песня родилась во Львове в 1017 км от горящего Мариуполя, где Макс впервые напел ее под гитару на диктофон и прислал Светлане, которая в то время готовилась исполнить Гимн перед матчем сборной Украины в Хорватии, еще в 1000 км от Львова.

Расстояния не помешали вложить в музыку всю нежность, тепло, благодарность и безграничную надежду – а современные технологии помогли сделать все дистанционно, и песню уже услышали первые радиослушатели.

"Есть вещи о которых хочется кричать, но сейчас даже думать о них надо шепотом..." – прокомментировал макс пташник.

"А я уверена, что мы еще встретим ребят радостным гомоном Софийских колоколов" – добавила Светлана, цитируя слова присяги воинов Азова.

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