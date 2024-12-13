Светлана Тарабарова высказалась о кредите, который четвертый год выплачивает за дом: "Мы договорились"

Украинская певица Светлана Тарабарова заговорила о выплате кредита за свой большой дом, где проживает с мужем Алексеем Бондарем и их тремя детьми.

Так, исполнительница еще в прошлом году признавалась, что ее семья во время войны столкнулась с финансовыми затруднениями. В частности, делилась, что не могла выплатить кредит за дом, который с возлюбленным приобрела в 2020 году. Поэтому супруги в 2022 решили продавать семейное гнездышко.

Впрочем, через год новых собственников имущества так и не нашлось. Сейчас, спустя два года, Светлана говорит, что ситуация не изменилась. Они по-прежнему продолжают выплачивать большой кредит и ждут выгодного предложения. В то же время, звезда надеется на улучшение финансового положения, потому что уверена, что переезд с тремя детьми в новое жилье после продажи предыдущего будет делом не из простых.

Светлана Тарабарова с семьей / Фото: instagram.com/tarabarova

"К сожалению, дом до сих пор стоит на продаже. Но все будет хорошо. Мы договорились выплачивать понемногу кредит. Не так быстро, как хотелось бы. Но психолог мне советует не жаловаться. Если будет выгодное предложение (будем продавать - прим. ред.). Но все-таки трое детей и переехать не так и легко. Я уже легче к этому отношусь. Еще год назад для меня это было болезненным вопросом", — поделилась Тарабарова в комментарии "Ранок у великому місті".

Напомним, недавно Светлана Тарабарова засветила интерьер частного дома. Так, певица показала, как с дочками и сыном украсила новогоднюю елку.

Светлана Тарабарова показала, как сразу с тремя детьми украшала новогоднюю елку

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