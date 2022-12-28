Светлана Тарабарова вывезла родителей из Херсона после 11 месяцев уговоров

Украинская певица Светлана Тарабарова записала эмоциональное обращение к поклонникам.

В видео, которым артистка поделилась в Instagram, она сообщила, что после многих месяцев уговоров все же смогла вывезти из Херсона своих родителей и очень настойчиво просит всех, кто находится в городе, эвакуироваться.

"Очень важно. Все, кто сейчас в Херсоне на острове, пожалуйста, я очень вас прошу, эвакуируйтесь! Еще раз повторяю, пожалуйста, эвакуируйтесь! Враг находится на том берегу Днепра. Район в опасности. Обеспечить поставки воды, электричества, тепла — невозможно. Да, я знаю, многие держатся за стены, в которых прожили всю свою жизнь. Я сама полтора месяца, а до этого 10 месяцев, уговаривала своих родителей уехать. Но у меня маленькая победа — вчера мне удалось их вывезти. Они в безопасности, они рядом", – рассказала Тарабарова.

Также артистка подчеркнула, что есть официальная эвакуация и попросила людей обращаться в штабы, которые помогут организовать выезд.

"Тем кто не хочет, не может — покажите мой пост. Там оставаться крайне опасно. Пройдет зима, вернетесь домой", — подчеркнула Светлана.

Напомним, еще месяц назад Светлана Тарабарова делилась, что в том районе Херсона, где проживают ее родители, каждый день очень много прилетов. Артистка не раз просила родителей уехать, но они наотрез отказывались.

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